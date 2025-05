Foto Prevost a Minitalia davanti a S.Pietro, ‘una premonizione’

agenzia

Negli anni '70 futuro Papa seduto di fronte miniatura basilica

MILANO, 09 MAG – Una vecchia foto di Papa Leone XIV quando, molti anni fa, si era recato in visita a Minitalia posando proprio davanti alla miniatura della basilica di San Pietro, ha fatto pensare a molti a una premonizione tanto che ha subito iniziato a girare sui social. L’immagine è stata diffusa dal parco divertimenti di Leolandia, a Capriate San Gervasio (Bergamo) che ingloba Minitalia, sottolinea il legame del Santo Padre con l’Italia. La foto “ripresa dal gruppo Facebook del Santuario di Santa Rita di Milano – raccontano da Leolandia – e pubblicata dallo stesso Padre Lenzi, amico di Robert Francis Prevost, è il ricordo di una giornata trascorsa in amicizia a Capriate, pochi anni dopo l’apertura del parco a tema” inaugurato nel 1971. “Per noi è un grande onore poter condividere questa fotografia, che da semplice ricordo si è trasformato in una testimonianza preziosa e inaspettata – ha detto il presidente di Leolandia, Giuseppe Ira – È un’occasione per unirsi idealmente al messaggio di pace e all’augurio di un futuro migliore per le nuove generazioni espressi dal Santo Padre nel discorso che ha seguito la sua elezione. Come parco a tema per bambini, ci sentiamo particolarmente vicini a questi ideali e lavoriamo ogni giorno per trasmetterli alle famiglie che accogliamo”.

