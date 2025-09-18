Fotografo morto in ospedale a Milano, ipotesi omicidio

agenzia

74enne trovato dal figlio in fin di vita sul ballatoio di casa

MILANO, 18 SET – Un fotografo di 74 anni Maurizio Rebuzzini è stato trovato ieri sera in fin di vita su un ballatoio di un appartamento in cui lavorava di via Zuretti nella zona della Stazione Centrale di Milano. È poi stato portato in ospedale dove è morto. Sul corpo sono stati constatati segni compatibili con un strangolamento. Sull’episodio indagano gli agenti della Squadra mobile. L’allarme è stato dato dal figlio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA