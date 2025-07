Frammenti teschio alla foce Entella, forse sono di Mamhoud

agenzia

Giovane parrucchiere venne decapitato da due suoi connazionali

GENOVA, 08 LUG – Saranno gli esami del dna a stabilire se i frammenti di teschio ritrovati in spiaggia a Chiavari appartengono al giovane barbiere egiziano Mahmoud Abdallah decapitato nell’estate di due fa. Un pezzo della calotta cranica è stata rinvenuto sulla spiaggia chiavarese dopo la violenta mareggiata di ieri. Gli uomini del commissariato hanno preso in custodia il reperto osseo e inviato agli studi di medicina legale per capire se c’è compatibilità con Mahmoud. Abdallah venne ucciso e decapitato a Sestri Ponente. Per quell’omicidio lo scorso novembre sono stati condannati all’ergastolo dalla corte d’assise di Genova Ali Mohamed Ali Abdelghani, detto Bob, e Ahmed Gamal Kamel Abdelwahab, detto Tito, datori di lavoro di Mahmoud nel “Barber Shop Ali” di Sestri Ponente. La testa del ragazzo venne gettata in acqua alla foce dell’ Entella.

