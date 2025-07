Frana al colle della Maddalena nel Cuneese, persone bloccate

agenzia

Viabilità interrotta su statale 21 dopo nubifragio nel Cuneese

ARGENTERA, 30 GIU – Sono in corso gli interventi della squadra Speleo alpino fluviale dei vigili del fuoco di Cuneo tra l’abitato di Argentera e il colle della Maddalena, per il soccorso di alcune persone che stavano percorrendo la strada statale 21 verso il confine. A causa di un violento nubifragio una notevole quantità di detriti (terra e pietre) sono stati trascinati sulla sede stradale bloccando, poco a monte di Argentera, il traffico veicolare e rendendo impossibile la prosecuzione di macchine e autotreni in transito. La strada statale 21 del Colle della Maddalena è provvisoriamente chiusa al traffico. A supporto della squadra Saf si sta recando sul posto una squadra di volontari e l’elicottero di Torino Drago 66. Sono intervenute anche le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

