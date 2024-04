Frana blocca LA provinciale fra Bellano e Taceno nel Lecchese

agenzia

Neve tornata fino a quota 1200 metri, forte vento nella notte

LECCO, 10 APR – Una frana nel Lecchese ha causato stamattina la chiusura della strada provinciale che collega Bellano, sul versante orientale del Lago di Como, a Taceno, in Valsassina. Alcuni grossi massi si sono abbattuti sulla strada, senza coinvolgere mezzi o persone, ma causando lo sbarramento dell’arteria montana. E’ uno degli effetti più pesanti della nuova ondata di maltempo che si sta abbattendo sulla provincia di Lecco, con neve tornata a cadere fino poco sotto i 1200 metri. Nelle valli e in pianura invece ancora abbondante pioggia, accompagnata nella notte anche da forti folate di vento. Squadre di tecnici sono ora al lavoro per cercare di garantire la riapertura della provinciale, compatibilmente con l’instabilità del versante montano.

