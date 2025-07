Frana Casamicciola: la procura di Napoli chiede l’archiviazione

agenzia

Nel procedimento contro ignoti per disastro che causò 12 morti

ROMA, 01 LUG – Per la frana di Casamicciola che provocò dodici vittime nel 2022 la procura di Napoli, ottava sezione, ha chiesto l’archiviazione del procedimento penale aperto contro ignoti per disastro e omicidio colposo. I parenti delle vittime, le persone offese ed i soggetti istituzionali come il comune casamicciolese, la Sigea ed il Codacons, hanno ricevuto oggi la notifica della richiesta di archiviazione nei confronti della quale avranno venti giorni di tempo per opporsi, dopo aver letto le motivazioni alla base dell’istanza presentata della Procura. Il 26 novembre del 2022, per effetto delle forti piogge che caddero per diverse ore di seguito sull’isola, una enorme colata di fango si staccò dalla cima del monte Epomeo e franò a valle travolgendo numerose abitazioni nella zona del Celario di Casamicciola alta, facendo dodici vittime (tra cui un intero nucleo familiare di 5 persone e 4 bambini), danneggiando decine di edifici e provocando diverse centinaia di sfollati.

