Frana costone di roccia su una via a Caprarola nel Viterbese

agenzia

Residenti svegliati nella notte da boato, tra cause forti piogge

ROMA, 17 NOV – Attimi di paura questa notte a Caprarola, in provincia di Viterbo, per una grossa frana che si è verificata in via Rosolino Pilo. I residenti sono stati svegliati intorno alle 3 dal forte boato generato dal costone che cedeva. Subito dopo tonnellate di roccia e terra si sono riversate sulla strada sottostante schiacciando due auto in sosta e una fontanella, e danneggiando un casale disabitato. Fortunatamente data la tarda ora in quel momento non passava nessuno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai volontari della protezione civile per mettere in sicurezza l’area e valutare la stabilità del versante. Presenti anche i carabinieri della stazione locale. “I residenti – riporta in un post il sindaco Angelo Borgna – sono stati svegliati di soprassalto da un boato enorme. La paura è stata tanta, sembrava il terremoto. Si ipotizza che la causa del crollo sia dovuta a infiltrazioni di acqua derivanti dalle copiose piogge di settembre e ottobre. A causa della vegetazione che copre completamente il versante, non si sono notati prima i distacchi. Ora ci sono dei massi molto grandi che sono rimasti in bilico dopo la frana. L’area è stata interdetta e messa in sicurezza – conclude il sindaco -. Siamo in attesa di un secondo intervento dei vigili del fuoco durante la giornata di oggi, per un sopralluogo e una ispezione con la luce del sole. Poi avvieremo le iniziative per la messa in sicurezza definitiva”.

