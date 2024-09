Frana e allagamenti, aperti centri operativi Ancona e Marche

agenzia

Ad Ancona smottamento a Sappanico. Tir finisce contro un palazzo

ANCONA, 18 SET – A seguito dell’ondata di forti piogge che sta bersagliando varie zone delle Marche tra cui quella di Ancona, il Comune del capoluogo ha aperto in via precauzionale il Centro operativo comunale (Coc). Lo ha riferito il vice sindaco Giovanni Zinni. Le forti piogge iniziate ieri, hanno causato molti disagi anche nella notte e stamattina con allagamenti nella zona a sud, dell’Aspio, al confine tra Camerano e Osimo; si è verificato uno smottamento in strada a Sappanico. Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ha segnalato criticità idrogeologiche sul territorio e precauzionalmente ha aperto il Centro operativo regionale. Sono decine gli interventi dei vigili del fuoco in queste ore nella provincia di Ancona, circa 85 nelle Marche di cui 70 tra l’Anconetano e la costa maceratese. Il maltempo ha colpito in particolare la costa ricompresa tra Numana e il Fermano. La situazione, ha riferito Zinni, in questo momento è sotto controllo ma comunque monitorata e l’amministrazione ha sconsigliato di entrare in città da sud, senza prendere l’Asse Nord Sud. Segnalati disagi per la viabilità anche nella zona di Osimo stazione. Sono previste unità dei vigili del fuoco in arrivo da Campania e Lombardia in supporto ad Ancona, e dalla Toscana Macerata. Durante lo scroscio di pioggia, si è verificato anche un incidente stradale nella zona di Torrette di Ancona, forse complice il fondo stradale reso scivoloso: un autoarticolato è finito contro un palazzo all’incrocio tra Via Esino e Via Conca dopo aver urtato anche contro un’auto in transito. Sul posto, oltre ai sanitari e alla polizia locale, i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il serbatoio di gas naturale liquido del mezzo. Una delle ipotesi è che l’autista abbia accusato un malore e abbia sbandato, finendo contro l’edificio: non ci sono feriti gravi.

