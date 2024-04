Frana in A23: riaperto tratto in direzione di Udine

agenzia

Attivata una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta

TRIESTE, 01 APR – Poco prima delle 17, sulla A23 Udine-Tarvisio è stato riaperto il tratto tra Pontebba e Carnia, in direzione Udine, attivando una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta (che era stata riaperta alle 12 circa), dopo l’evento franoso in corrispondenza del chilometro 64 che questa mattina ha richiesto la temporanea chiusura completa del tratto. Sul luogo dell’evento, al momento, il traffico transita su una corsia per senso di marcia. Il provvedimento è stato adottato, dopo il completamento delle operazioni di ripristino del piano viabile, in via precauzionale, in attesa di definire, di concerto con gli enti territoriali con cui Autostrade per l’Italia è in contatto dalle prime d’ore di oggi, gli interventi necessari per la definitiva messa in sicurezza del fronte franoso. L’area, infatti, è esterna alle competenze di Aspi. Il masso più grande che si è bloccato al centro della carreggiata pesava circa 15 tonnellate. Attualmente, la circolazione è regolare e le condizioni meteo sono in miglioramento. E’ atteso un aumento dei veicoli in direzione del confine di Stato per il rientro dei vacanzieri austriaci e tedeschi dalle vacanze pasquali.

