Frana in A23, sopralluogo e vertice in Prefettura

agenzia

Tecnici e geologi al lavoro, nessuna ripercussione su viabilità

AMARO, 02 APR – I tecnici e i geologi di Autostrade per l’Italia e della Protezione civile regionale Fvg hanno svolto questa mattina alcuni sopralluoghi nella zona montana che sovrasta l’A23, ad Amaro (Udine), dove all’alba di ieri si è staccato un masso di 15 tonnellate, finito sulla carreggiata e frenato soltanto dalla barriera di separazione tra le corsie, andata distrutta. La frana è stata provocata dall’ondata di maltempo del weekend. Gli operai hanno lavorato incessantemente per bonificare il sito e ripristinare le condizioni di normalità. Non si registrano ripercussioni alla percorribilità, anche se il traffico è sostenuto nel primo giorno di ripartenza dei mezzi pesanti dopo lo stop pasquale. Nel pomeriggio, in Prefettura a Udine, è previsto un vertice tra tutti gli enti coinvolti per fare il punto della situazione, nel corso di un comitato operativo sulla viabilità, e concordare le successive tappe della messa in sicurezza definitiva del sito.

