Frana in Appennino modenese demolisce due strade e un ponte

A Boccassuolo di Palagano. Sindaco: "Situazione drammatica"

MODENA, 15 APR – Una frana di due chilometri si è sviluppata a Boccassuolo di Palagano, in provincia di Modena sull’Appennino modenese, interessando un’ampia porzione di versante dopo il maltempo di questi giorni, lambendo alcune abitazioni dopo aver demolito nel suo passaggio due strade comunali, via la Motrona e la via comunale per Centocroci, oltre ad un ponte, quello del Rio della Lezza. Il paese è di fatto spaccato a metà. Sul posto è accorso il sindaco di Palagano, Fabio Braglia, insieme ai tecnici del Comune e della Protezione civile. Mentre alcune ditte della zona sono intervenute per una serie di interventi d’emergenza e contenere così il movimento di fango e detriti, è il primo cittadino Fabio Braglia a parlare attraverso una nota della Provincia di Modena: “La situazione è drammatica. Al momento l’abitato di Boccassuolo è diviso in due e molte famiglie sono costrette a un parziale isolamento in quanto l’unica alternativa possibile è percorrere una strada dissestata ed un percorso lungo ore per raggiungere Palagano. Enormi disagi quindi per bambini e ragazzi studenti delle scuole, famiglie, anziani, oltre a diverse ditte del territorio. Molte le case che ora sono senza acqua in quanto la frana ha portato via le condotte acquedottistiche per cui ci stiamo adoperando cercando soluzioni tampone”. Il sindaco lancia un appello alle istituzioni: “La situazione è allarmante e troppo grande per un piccolo Comune come il nostro, per cui chiedo la massima assistenza e supporto agli enti sovraordinati non solo per gestire la frana ma anche per trovare soluzioni alternative alla viabilità in modo da non lasciare famiglie ditte ed anziani in queste difficoltà”.

