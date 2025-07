Frana in Cadore, ipotesi rete di sensori sulle masse instabili

agenzia

Vertice coordinato dalla Prefettura per soluzioni sull'Alemagna

SAN VITO DI CADORE (BELLUNO), 03 LUG – Una rete di sensori da collocare sui due diversi fronti di frana attivi sulle pendici del monte Marcora, a ridosso di San Vito di Cadore (Belluno), e che possano attivare automaticamente dei semafori sulla strada statale 51 “Alemagna”: è la bozza di intervento del quale si discuterà oggi a Belluno, in un vertice del Centro coordinamento soccorsi (Ccs) presieduto dalla Prefettura. Ne ha parlato il consigliere delegato alla Protezione civile della Provincia di Belluno, Massimo Bortoluzzi: l’incontro era stato fissato già nei giorni precedenti la discesa della colata, che da tre giorni rende non percorribile la statale, riaperta ieri solo a beneficio dei mezzi di soccorso. “Acquisteremo i dispositivi idonei a monitorare i movimenti dei volumi instabili e altri indicatori utili a prevedere nuovi scivolamenti a valle del materiale – ha spiegato Bortoluzzi – che poi affideremo all’ente indicato come competente, presumibilmente l’Anas. Il sistema dovrà essere sperimentato e prevedibilmente darà luogo a più di qualche falso allarme – ha aggiunto – ma è meglio un avvertimento in più che nessun segnale di pericolo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA