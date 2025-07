Frana investe due auto in val Senales, nessun ferito

agenzia

Distacco ieri dopo un violento nubifragio

BOLZANO, 07 LUG – Una frana ha investito ieri sera due auto a val Senales, fortunatamente senza causare feriti. Verso le ore 22, dopo un violento nubifragio, si è verificato il distacco di terra e sassi nei pressi di Monte Santa Caterina, tra Rattisio Veccio e Walchhof. Gli occupanti delle vetture sono riusciti a scendere dai mezzi e portarsi in sicurezza. La strada è attualmente chiusa. Sono in corso i lavori per liberare la strada dai detriti. I geologi dovranno comunque valutare il rischio di nuovi distacchi. In val Senales ieri sera sono caduti 50 millimetri di pioggia in appena un’ora, riferisce il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. Nel giugno 2024 la val Senales era rimasta chiusa ben due volte per la caduta di massi. La Giunta provinciale, aveva poi deciso di prelevare due milioni di euro dal fondo di riserva per costruire uno o più valli di contenimento a protezione della strada.

