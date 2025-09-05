Frana Ischia: comune di Casamicciola si oppone all’archiviazione

agenzia

Sindaco: "Responsabilità evidenti, opporsi è un dovere morale"

ISCHIA, 05 SET – Il comune di Casamicciola Terme si oppone alla richiesta di archiviazione per l’inchiesta sulla frana del 26 novembre 2022, la calamità naturale che ne devastò vaste aree e causò la morte di 12 persone. A fine giugno scorso l’ottava sezione della Procura di Napoli aveva chiesto l’archiviazione del procedimento penale aperto contro ignoti per disastro e omicidio colposo, iniziativa che sull’isola aveva destato numerose perplessità e provocato non poche polemiche. Pochi giorni dopo erano arrivate dapprima l’opposizione alla richiesta della Sigea, la Società Italiana di Geologia Ambientale, e poi quella dei parenti delle vittime che, con una lettera indirizzata al sindaco del comune isolano, avevano chiesto che l’ente si unisse al no alla archiviazione, arrivato nella mattinata di ieri per mezzo di una delibera di giunta comunale. “Non potevamo certo restare impassibili alle richieste dei cittadini ed all’esigenza di andare fino in fondo nella ricerca della verità. Noi riteniamo che le responsabilità di quella tragedia siano evidenti e che opporsi all’archiviazione sia un dovere morale” ha affermato il sindaco casamicciolese Giosi Ferrandino.

