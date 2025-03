Frana si muove per le piogge, scatta l’evacuazione in Valtellina

agenzia

Paura per smottamento che da anni minaccia le case di un borgo

SONDRIO, 22 MAR – Alcune centinaia di residenti di Cataeggio, una piccola frazione del Comune di Val Masino (Sondrio), sono in allarme da questa mattina perché la storica frana di Scaiun, da anni come una spada di Damocle sulle case del borgo della Valtellina, ha dato segnali di movimento. A rilevarli, dopo le piogge degli ultimi giorni, sono state le apparecchiature di monitoraggio del dissesto. È scattata, al momento, l’evacuazione delle abitazioni di via Marconi. L’allarme dalle 11.30 di oggi. Il sindaco Pietro Taeggi e i tecnici della Prefettura di Sondrio sono sul posto con i vigili del fuoco. Gli evacuati sono stati sistemati temporaneamente nella Casa delle Guide di Val Masino.

