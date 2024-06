Frana sulla strada per Cogne, paese isolato

agenzia

Caduti oltre 90 millimetri di pioggia in sei ore

AOSTA, 29 GIU – Il comune di Cogne è isolato a causa di una colata detritica registrata in frazione Epinel, lungo la strada regionale che conduce alla località ai piedi del Gran Paradiso. Divieto di transito anche lungo le strade comunali di Valnontey – a causa di un frana caduta a Teuf – e Lillaz. Il comune conta circa 1.300 residenti, oltre a villeggianti e turisti. Nel pomeriggio in paese sono caduti circa 90 millimetri di pioggia in sei ore. Diversi allagamenti sono stati registrati in bassa Valle d’Aosta, in particolare tra Verrès e Ayas, con i vigili del fuoco impegnati in oltre 12 interventi. Per la giornata di oggi il Centro funzionale regionale della Valle d’Aosta ha diramato un’allerta ‘gialla’ per criticità idrogeologica legata ai temporali in corso.

