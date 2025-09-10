Frane e smottamenti per il maltempo a Como, 26 persone evacuate

agenzia

Chiusi il lungolago e la sp "Lariana" nel Comune di Blevio

Sono circa 50 gli interventi effettuati la scorsa notte dai vigili del fuoco del comando di Como per le abbondanti piogge cadute su tutto il territorio della provincia. Da segnalare l’evacuazione di 19 residenti a Blevio e di altri 7 a Torno, Comuni entrambi della sponda orientale del ramo comasco. Le evacuazioni, decise a titolo precauzionale, si sono rese necessarie in seguito a piccole frane e smottamenti. Sempre nel territorio del Comune di Blevio, è stata chiusa la strada provinciale Lariana. Chiuse anche a Como diverse strade a causa di allagamenti. Tra queste il lungolago.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA