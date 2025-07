Frane in val Passiria, fango invade la statale nessun ferito

agenzia

Dieci mezzi al lavoro per liberare l'alveo del Passirio

BOLZANO, 24 LUG – Forti temporali con oltre 100 mm di pioggia si sono abbattuti sulla Val Passiria e si sono verificate frane di grandi dimensioni ma le case sono state evacuate e non risultano persone coinvolte, solo detriti e fango con il Passirio che esonda e invade le strade. La strada statale SS44 rimane chiusa tra l’albergo Quellenhof e San Martino avvisano i vigili del fuoco mentre per gli autobus e i camion c’è il divieto di transito, le auto passano in senso alternato sulla diga del Passirio. All’opera ci sono 10 mezzi per liberare il passaggio ostruito in modo che l’acqua possa defluire in modo controllato. La frana, comunica in una nota la Provincia, “si è verificata in una zona industriale, dove sono stati sepolti diversi capannoni, macchinari e attrezzi da lavoro e i lavori di sgombero procedono a pieno ritmo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA