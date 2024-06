Frassinetti al YounG7, ‘credo nella scuola dell’ascolto’

agenzia

'I giovani sono il futuro di queste nazioni'

TRIESTE, 27 GIU – “È un momento di grande emozione e bellezza con centinaia di studentesse e studenti riuniti a Lignano Sabbiadoro, molti dei quali vengono da Paesi lontani, che sono qui a celebrare una realtà fondamentale come la scuola. Ai giovani chiedo di portare idee, proposte, suggerimenti perchè credo nella scuola dell’ascolto, che valorizza i nostri ragazzi e i talenti di ogni studente. Il nostro scopo deve essere quello di ridare ai giovani l’entusiasmo di costruirsi una vita. Il G7, lo abbiamo visto i giorni scorsi, è un momento veramente importante, ma voi giovani siete il futuro di queste nazioni ed avere la possibilità di essere qui e parlare al futuro è davvero una grande sfida ed una grande emozione”. Lo ha affermato ieri la sottosegretaria all’Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti, in occasione dell’apertura del YounG7 for Education a Lignano Sabbiadoro, l’iniziativa didattica e formativa promossa dal Mim e rivolta ai giovani che si tiene in concomitanza con il G7 Istruzione. “Parleremo – ha aggiunto – di intelligenza artificiale, di stem, soprattutto relativamente all’equilibrio di genere, del concetto di rispetto. Parleremo anche, essendo in Friuli Venezia Giulia, della nostra cultura, delle nostre tradizioni e della nostra identità. Della libertà, della sussidiarietà e della nostra millenaria civiltà che si evolve, ma dalla quale dobbiamo sicuramente prendere spunto. In questo G7 della Scuola e degli Studenti ci sarà l’occasione per farlo, per ipotizzare quello che sarà il mondo del domani. Ringrazio il ministro Valditara per avere avuto questa importante intuizione”.

