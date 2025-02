Frassinetti, sul niqab c’è un vuoto normativo, colmarlo presto

agenzia

A Monfalcone c'era poco altro da fare ma non sia modus operandi

TRIESTE, 08 FEB – “Noi come ministero prendiamo atto delle parole del Garante dell’Infanzia e dell’adolescenza, che parla di integrazione e inclusione, però c’è un vuoto normativo che va colmato. Ci sono proposte di legge in Parlamento e quindi il Parlamento mi auguro legifererà al più presto”. Lo ha chiarito all’ANSA la sottosegretaria all’Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti, riferendosi ad alcune studentesse dell’Isis Pertini di Monfalcone (Gorizia) che frequentano le lezioni indossando il niqab e, prima di entrare in classe, una referente verifica la loro identità sollevando il velo. Frassinetti, in Friuli Venezia Giulia in occasione del Giorno del Ricordo, non ha al momento in programma un incontro con la preside del Pertini, Carmela Piraino. “In una situazione di emergenza – ha aggiunto – la preside aveva poco altro da fare, però non può diventare un modus operandi continuo, va colmato un vuoto legislativo”. “Non è compito delle scuole dirimere queste controversie – ha precisato Frassinetti – ma il nostro obiettivo è favorire l’inclusione e l’integrazione, che è difficile da portare avanti se non ci si guarda in viso, se non si riconosce l’altro da sé. E’ evidente che questo è un po’ un ostacolo nel creare una vera e propria comunità scolastica. Abbiamo anche una problematica della dispersione: non vogliamo che nessuno lasci la scuola e quindi bisogna contemperare queste esigenze, ma saremo sicuramente aiutati da un completamento della legislazione che adesso non c’è”. Diramare una circolare alle scuole in questo caso, ha puntualizzato la sottosegretaria, “non basta”. “C’è la legge Reale del 1975 che dice che non bisogna trafugare il viso per questioni di sicurezza pubblica ma non è completa, non tratta i casi che riguardano la religione, quindi ci vuole una legge”.

