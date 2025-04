Fratelli dispersi in mare a Olbia, ricerche anche coi droni

agenzia

Al lavoro motovedette, sommozzatori ed elicotteri. Trovato zaino

OLBIA, 20 APR – Ancora senza esito le ricerche di Giuseppe e Lorenzo Deiana, i due fratelli olbiesi di 20 e 24 anni, dispersi da ieri nelle acque del Golfo di Olbia dopo una battuta di pesca. I vigili del fuoco di Olbia, i sommozzatori di Sassari, il Nucleo Sapr con i droni da Nuoro e Cagliari e un elicottero del Reparto Volo di Alghero, su richiesta della Capitaneria di porto di Olbia che coordina le operazioni, sono rimasti impegnati per tutta la giornata alla ricerca dei due ragazzi dispersi nello specchio di mare antistante la costa che spazia da Olbia sino a Golfo Aranci. Le ricerche si sono concentrate in particolare nella zona di Capo Figari, dove sono stati rinvenute alcune dotazioni della barca, un giubbotto salvagente e uno zainetto che la madre dei ragazzi ha riconosciuto come appartenente ai due giovani. Sul posto anche i mezzi navali della polizia di Stato. Alle ricerche partecipano anche imbarcazioni private dopo gli appelli lanciati sui social dai familiari dei due ragazzi.

