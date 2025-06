Fratellini investiti a fermata tram, erano da soli, sono gravi

agenzia

A Mestre, hanno 7 e 8 anni, stavano raggiungendo madre al lavoro

VENEZIA, 03 GIU – Sono molto gravi le condizioni di due fratelli di origine cinese, di 7 e 8 anni, investiti ieri a Mestre da un furgone, poco dopo essere scesi dalla fermata del tram. I bambini viaggiavano da soli sul mezzo pubblico, ed erano scesi alla fermata Sansovino di Viale San Marco per raggiungere la mamma, che lavora in un bar lì vicino. Pare che i due fratelli stessero per attraversare sulle strisce pedonali, con il tram ancora fermo, quando un furgone proveniente da dietro ha superato il lungo mezzo in sosta, prendendo in pieno i due piccoli. Sbalzati con violenza sull’asfalto, entrambi hanno riportato un grave trauma cranico e facciale. Il più piccolo è stato già operato d’urgenza all’ospedale all’Angelo di Mestre; nello stesso nosocomio si trova anche il fratello, anch’esso in condizioni critiche.

