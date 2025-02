Fratellini ricoverati, operato e sta bene il più piccolo

agenzia

Sottoposto ad intervento per la frattura del braccio

COSENZA, 01 FEB – È stato operato per la frattura al braccio destro e sta bene il bambino di due anni ricoverato, insieme al fratellino di 4, nel reparto di chirurgia pediatrica dell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, fratture e lesioni provocate da presunte percosse. Per le ferite sono indagate per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali la mamma e la nonna che su disposizione dell’autorità giudiziaria di Paola sono state allontanate dai piccoli. “Il bimbo è in reparto e il decorso post operatorio è regolare” ha detto il dottor Gianfranco Scarpelli, direttore del Dipartimento Materno Infantile e dell’Uoc Neonatologia e Tin dell’Azienda ospedaliera di Cosenza. “Il decorso ospedaliero – ha aggiunto – dell’altro bimbo prosegue senza complicanze”. “La salute dei bambini resta la priorità”, ha detto l’avvocata Francesca Cribari che difende mamma e nonna dei piccoli. “Aggiorno costantemente le mie assistite ed entrambe non vedono l’ora di riabbracciare i piccoli”, ha aggiunto.

