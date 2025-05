Frati della Verna ‘tifano’ Pizzaballa Papa, qui ebbe i voti

agenzia

Patriarca fece noviziato in convento di stimmate a San Francesco

CHIUSI DELLA VERNA (AREZZO), 08 MAG – C’è un luogo segreto, appartato dove in più di ogni altro si spera, in silenzio, che il nuovo Papa sia un francescano, è il santuario della Verna, in provincia di Arezzo, dove San Francesco, 800 anni fa, ricevette le stigmate. I frati, ancora presenti, avvicinati dai media hanno ripetutamente dichiarato di non fare il ‘tifo’ per nessuno ma, come conferma il padre guardiano Guido Fineschi, c’è un nome tra i cardinali che “ci farebbe piacere”. Non viene pronunciato in modo esplicito ma in questo santuario, dopo la vestizione dell’abito religioso nel 1984 a Ferrara, è entrato nel noviziato il patriarca di Gerusalemme, cardinale Pierbattista Pizzaballa, percorso che concluse con la professione dei voti nel 1985. Il cardinale vi è tornato nel settembre del 2023 e definì il convento nel Casentino, in un reel pubblicato sui social della Verna, “un luogo carico di ricordi ed emozioni dove incontrare il Signore” e le stigmate come un modo per “identificarsi con Gesù in un amore capace di entrare dentro le ferite dell’umanità”. In questi giorni al santuario l’atmosfera che si vive all’apparenza è quella di sempre, ma la tv è accesa per seguire le notizie da Roma mentre prosegue l’impegno quotidiano della comunità di frati francescani ad accogliere i pellegrini. Qui numerosissimi fedeli, giovani e turisti trovano ogni giorno ancora viva la presenza di San Francesco. Tra i Pontefici che lo hanno visitato Giovanni Paolo II e Papa Ratzinger che lo amava profondamente.

