Frode fiscale, Guardia finanza Cosenza sequestra 16 milioni euro

agenzia

Provvedimento eseguito a carico di sei persone e alcune società

CORIGLIANO-ROSSANO, 16 LUG – Il Comando provinciale di Cosenza della Guardia di finanza, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip di beni per un valore di oltre 16 milioni di euro a carico di 6 persone e di diverse società, tutte collegate tra loro, dislocate in diverse regioni d’Italia. In particolare, sono state sequestrate 15 società di capitali, quote sociali, due capannoni industriali, 34 immobili, automezzi e risorse finanziarie che erano nella disponibilità degli indagati. Il sequestro rappresenta l’epilogo di un’indagine svolta dai militari della Compagnia di Corigliano-Rossano della Guardia di Finanza su un’associazione per delinquere dedita alla perpetrazione di frodi fiscali al fine di evadere il pagamento delle imposte, riciclando ed utilizzando i profitti illeciti, così accumulati, per l’acquisto di immobili e lo svolgimento di altre attività d’impresa o speculative. L’organizzazione criminale gestiva, di fatto, le attività commerciali di una società principale tramite 15 ulteriori e diverse imprese, tutte esercenti il commercio di pneumatici, dislocate in varie regioni, ed intestate, in alcuni casi, a prestanome. La gestione illecita ha consentito l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per complessivi 109 milioni di euro, “schermando” le attività della società capofila che, così facendo, non aveva mai richiesto l’attribuzione della partita Iva, omettendo così di dichiarare al fisco, dal 2017 al 2022, un volume d’affari complessivo per oltre 40 milioni di euro. Adesso la gestione delle società sequestrate sarà affidata dal Tribunale di Castrovillari ad un amministratore giudiziario.

