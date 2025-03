Frode Iva in import dalla Cina,sequestro beni per 71 milioni

agenzia

17 indagati Toscana e Roma, tra accuse associazione delinquere

FIRENZE, 06 MAR – Eseguito dai militari della guardia di finanza di Roma e Firenze un decreto di sequestro preventivo di beni per oltre 71 milioni di euro. Il provvedimento, finalizzato alla confisca e disposto dal gip di Firenze, riguarda beni nella disponibilità di 17 persone, 13 di origine cinese e 4 italiana, indagate a vario titolo per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di vari reati tributari e all’attività finanziaria abusiva. L’importo oggetto del sequestro è corrispondente all’Iva che sarebbe stata evasa attraverso 29 soggetti economici, con sedi nelle province di Firenze, Prato e Roma, utilizzati per commettere, secondo l’accusa, un’ampia frode fiscale nell’import di beni dalla Cina. A dirigere le indagini la Procura europea capitolina.

