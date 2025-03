Frode su superbonus, 4 denunce e sequestrati beni per 2 milioni

agenzia

Operazione ad Alghero della Guardia di Finanza di Sassari

ALGHERO, 20 MAR – Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Sassari ha scoperto una presunta maxi frode in materia di crediti d’imposta derivanti dal superbonus 110% attraverso l’esame della documentazione tecnica ed amministrativa relativa ad una società operante nel settore edile nel Sassarese. Secondo i militari il meccanismo utilizzato era basato sul rilascio di false certificazioni da parte di un tecnico specializzato, per lavori in realtà mai eseguiti in due condomini, unite all’emissione di fatture per operazioni inesistenti che hanno permesso alla società di fruire di crediti d’imposta in realtà non spettanti per oltre un milione e mezzo di euro. Le fiamme gialle algheresi hanno segnalato alla Procura della Repubblica di Sassari quattro persone e una società, per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche nonché, a vario titolo, per i reati di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di falsa asseverazione. Inoltre, il Gip del tribunale di Sassari ha emesso apposito decreto di sequestro preventivo, nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, di beni immobili, disponibilità finanziarie e crediti d’imposta per un totale di circa 2 milioni di euro.

