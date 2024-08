Frontale tra due auto nel veronese, due morti e due feriti

agenzia

Incidente dopo la mezzanotte a Valeggio sul Mincio

VERONA, 14 AGO – Due persone di 35 e 38 anni sono morte e altre due sono rimaste gravemente ferite in uno scontro frontale tra due automobili avvenuto poco dopo la mezzanotte a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. Le cause dell’incidente sono al vaglio della Polizia stradale, intervenuta sul posto assieme ai vigili del fuoco. Vi sarebbe una terza vettura coinvolta. Il Suem 118 è arrivato con quattro mezzi di soccorso. I due feriti sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento, a Verona.

