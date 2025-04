agenzia

Aveva gravi ustioni

ROMA, 18 APR – E’ morto l’uomo coinvolto nell’esplosione in un’abitazione avvenuta lo scorso 19 febbraio a Campagnano, vicino Roma. Era stato portato in ospedale con gravi ustioni e non ce l’ha fatta. Sul posto intervennero vigili del fuoco e carabinieri.

