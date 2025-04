‘Fu omicidio volontario’, pm chiede processo per l’ex assessore

agenzia

Dalla sua pistola partì il colpo che nel 2021 uccise un 39enne

PAVIA, 29 APR – La Procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio, con l’accusa di omicidio volontario, per Massimo Adriatici, 50 anni, ex assessore leghista di Voghera (Pavia). Dalla sua pistola partì il colpo che, la sera del 20 luglio 2021, uccise in piazza Meardi a Voghera Younes El Boussettaoui, 39enne marocchino. A darne notizia è oggi il quotidiano “La Provincia Pavese”. La decisione verrà presa dal giudice Luigi Riganti nell’udienza preliminare fissata per il prossimo 11 settembre. Nel procedimento che si aprirà a settembre, viene contestata una nuova accusa ad Adriatici, dopo che lo scorso 6 novembre la giudice Valentina Nevoso aveva chiesto alla Procura di modificare il capo di imputazione che nel primo processo era eccesso colposo di legittima difesa. I difensori di Adriatici potrebbero chiedere che il loro assistito venga giudicato con rito abbreviato, che consente lo sconto in caso di condanna (14 anni invece di 21). I familiari della vittima hanno già annunciato di essere pronti a costituirsi parte civile anche nel nuovo processo.

