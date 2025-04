Fu travolto e ucciso a Ostia dopo liti per i cani, due arresti

agenzia

Presi esecutore e mandante, investito da un suv in un parcheggio

ROMA, 10 APR – Arrestati dalla polizia il presunto mandante ed esecutore materiale dell’omicidio di Claudio Celletti, avvenuto lo scorso 4 marzo ad Ostia, nel parcheggio adiacente all’area cani della Pineta di Acqua Rossa. Quel pomeriggio l’uomo era stato investito mentre era girato di spalle e aveva in braccio il cane da un suv di colore chiaro il cui conducente era poi fuggito ad altissima velocità. In seguito alle gravi ferite riportate la vittima è deceduta il successivo 11 marzo. Da alcune testimonianze e dall’analisi dei sistemi di videosorveglianza gli investigatori sono risaliti alla macchina e poi hanno ricostruito il movente, legato ad alcuni dissidi per la gestione dei rispettivi cani. In precedenti occasioni c’erano state anche minacce di morte rivolte alla vittima. Il suv è stato sequestrato mentre gli indagati sono stati portati nel carcere di Regina Coeli a disposizione dell’autorità giudiziaria.

