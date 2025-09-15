Fu ucciso dai nazisti, familiari risarciti con 400 mila euro

agenzia

Decisione tribunale di Roma per morto a Calvi dell'Umbria

CALVI DELL’UMBRIA (TERNI), 15 SET – Un risarcimento di oltre 400 mila euro è stato assegnato dal tribunale civile di Roma in favore dei congiunti, tre figli, una nuora e due nipoti, di un uomo ucciso il 12 aprile del 1944, all’età di 34 anni, da un reggimento delle SS a Calvi dell’Umbria (Terni). La decisione fa seguito alla causa intentata dal legale dei familiari dell’uomo, l’avvocato Emidio Mattia Gubbiotti di Terni, sulla base della legge 179/2022 del Governo Draghi che ha previsto l’istituzione, presso il ministero dell’Economia e delle Finanze, di un fondo per il ‘ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani, dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il primo settembre 1939 e l’8 maggio 1945’. I familiari del cittadino di Calvi dell’Umbria – i tre figli in vita e gli eredi del quarto figlio – tramite il proprio legale, hanno citato il Mef, costituitosi attraverso l’avvocatura dello Stato, e la Repubblica federale di Germania, contumace. Con la ricostruzione documentale e storica dei fatti, i congiunti dell’uomo hanno sostenuto che l’assassino era avvenuto per mano nazista, peraltro in un contesto in cui, nei giorni dell’11 e 12 aprile 1944, a Calvi dell’Umbria erano in atto rastrellamenti da parte delle truppe tedesche agli ordini del feldmaresciallo Kesslring. Un’azione seguita da processi sommari e fucilazioni ai danni della popolazione civile, costate la vita a sedici persone fra cui il 34enne calvese, padre di quattro figli.

