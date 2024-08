Fucilate contro gruppo musicale, chitarrista ferito di striscio

agenzia

A concerto Burial of Babylon in castello di Bereguardo (Pavia)

PAVIA, 04 AGO – Un giovane di 20 anni, chitarrista di un gruppo musicale, è rimasto ferito di striscio in seguito ad alcune fucilate di carabina esplose contro il palco dove la band stava esibendosi. Il fatto è accaduto verso la mezzanotte della notte fra sabato e domenica. Il concerto dei Burial of Babylon era in corso nel cortile del castello di Bereguardo, a pochi chilometri da Pavia. Simone Maffei, il 20enne ferito è il chitarrista del gruppo. Il giovane ha avvertito la sensazione di una bruciatura all’altezza di una spalla. All’inizio pensava alla puntura di un insetto. Una volta trasportato al Pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia, gli è stato estratto un pallino calibro 4.5 che si era fermato sotto la cute. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile di Pavia. Segni di altri pallini sono stati trovati sugli strumenti musicali della band. Nessuno degli spettatori ha sentito il rumore della fucilate, probabilmente a causa della musica. Non è escluso che a sparare sia stato qualcuno infastidito dal concerto. Felice Bonizzoni, sindaco di Bereguardo (Pavia), si è detto dispiaciuto e stupito per quanto accaduto: “In paese non ci sono mai state lamentele per il volume troppo alto. Mi auguro che la polizia riesca ad identificare al più presto il responsabile di questo gesto”.

