Fucilate contro la band che si stava esibendo in piazza, ferito il chitarrista

Pavia

E' successo nel Pavese. Caccia a chi ha fatto fuoco

Un giovane di 20 anni, chitarrista di un gruppo musicale, è rimasto ferito in seguito ad alcune fucilate di carabina esplose contro il palco dove la band stava esibendosi. Il fatto, accaduto verso la mezzanotte di venerdì, è raccontato oggi dal quotidiano «La Provincia Pavese».

Il concerto dei Burial of Babylon era in corso nel cortile del castello di Bereguardo, a pochi chilometri da Pavia. Simone Maffei, il 20enne ferito è il chitarrista del gruppo. Il giovane ha avvertito la sensazione di una bruciatura all’altezza di una spalla. All’inizio pensava alla puntura di un insetto. Una volta trasportato al Pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia, gli è stato estratto un pallino calibro 4.5 che si era fermato sotto la cute.