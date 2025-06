Fuga dall’afa, pienone su spiagge del litorale romano

agenzia

Per la festa dei Santi Pietro e Paolo

FIUMICINO, 29 GIU – In fuga dal gran caldo e dall’afa e molti già in acqua sin dalle 8. Pienone, come era prevedibile, sulle spiagge del litorale romano. Sin dalla prima mattinata, è già notevole l’afflusso di romani ma anche turisti stranieri che hanno scelto di trascorrere la domenica, che coincide con la festività dei Santi Pietro e Paolo, all’insegna della tintarella e dei tuffi in mare, soprattutto per trovare un po’ di refrigerio. Mete gettonate Ostia, Castel Porziano, Capocotta. Ed ancora Fiumicino, dove alle 8.30 i parcheggi sul Lungomare erano già esauriti, grande afflusso anche a Focene, Fregene, Maccarese e Passoscuro e località sul litorale nord di Roma, come Ladispoli, Santa Marinella e Santa Severa. Inevitabili i rischi di sosta selvaggia, in particolare ad Ostia, Fregene, Focene e Passoscuro. In azione le pattuglie della polizia locale per vigilare su viabilità e sul parcheggio selvaggio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA