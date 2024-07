agenzia

Riparato il guasto ad una tubatura vicino ai binari in città

MILANO, 28 LUG – E’ ripresa gradualmente dalle 17:55 la circolazione dei treni sulla linea Milano Pavia, bloccata alle 11:40 su ordine del prefetto per una perdita di gas in strada vicino ai binari. Il guasto è stato riparato e quindi i treni ora possono passare in sicurezza.

