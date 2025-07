Fuga di gas a Sassari, esplosione in una palazzina

agenzia

Devastata mansarda, non si sa se all'interno ci siano persone

SASSARI, 30 GIU – Un’esplosione ha devastato una mansarda al secondo piano di una palazzina a Sassari, all’angolo fra via Don Minzoni e via Principessa Maria. Lo scoppio ha letteralmente divelto i muri e il tetto della palazzina. I vigili del fuoco accorsi sul posto per una fuga di gas hanno rischiato di essere travolti dall’esplosione, e stanno cercando di accedere all’appartamento. Non si sa se all’interno ci siano persone. Nel frattempo l’isolato è stato chiuso per paura che si verifichino ulteriori crolli o esplosioni.

