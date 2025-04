Fuga di gas in casa, ustionato bambino di 10 anni in Gallura

agenzia

Trasportato in elicottero all'ospedale. Illesa la madre

OLBIA, 11 APR – Un bambino di 10 anni è rimasto ferito, con ustioni al volto, in seguito a un’esplosione, dovuta probabilmente a una fuga di gas, in una casa a Monti, in Gallura (nel nord-est della Sardegna). Il bambino è stato soccorso dal 118 e trasportato in elicottero all’ospedale di Olbia. Illesa la madre che era in casa con lui al momento dell’esplosione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Olbia e le forze dell’ordine che ora stanno cercando di stabilire le cause dell’incidente.

