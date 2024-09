Fugge al posto di blocco e si schianta contro auto, feriti

agenzia

L'uomo senza patente e assicurazione, arrestato dai carabinieri

NAPOLI, 22 SET – Senza patente e assicurazione non si è fermato all’alt che gli è stato intimato dai carabinieri: è scappato, ma durante la fuga ha perso il controllo dell’auto e ne ha preso in pieno un’altra, mandando tre persone in ospedale. Lui, rimasto solo lievemente ferito, è stato arrestato. E’ successo in via Vicinale Monti, nel quartiere Pianura di Napoli. I carabinieri della stazione locale stavano facendo controlli in strada ed hanno intimato l’alt ad una vettura. Il conducente però non si è fermato e i militari si sono messi all’inseguimento. Dopo poche centinaia di metri l’uomo, un trentenne, a causa dell’alta velocità ha sbandato: la sua utilitaria è finita nel senso opposto di marcia e si è schiantata frontalmente contro un’altra auto. Per lui solo qualche graffio, mentre sono rimasti feriti gli occupanti dell’altra automobile: un 77enne, passeggero del veicolo guidato da un 87enne e una donna di 72 anni. Il primo ha avuto 30 giorni di prognosi, gli altri 7. Il trentenne è ai domiciliari con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

