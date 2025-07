Fuggito in aeroporto a Bologna, diffusi nome e foto

agenzia

Sabato pomeriggio è riuscito a scappare prima di essere espulso

BOLOGNA, 30 GIU – La questura di Bologna diffonde foto e nome del marocchino ricercato, dopo che sabato è riuscito a fuggire, in aeroporto, prima di salire su un aereo in esecuzione di un provvedimento di espulsione del prefetto di Venezia. L’uomo si chiama Mohamed Elmehdaoui, 29 anni: sabato nel tardo pomeriggio è riuscito a scappare lungo una delle piste del Marconi, ha scavalcato la recinzione di protezione allontanandosi. Era accompagnato da agenti della questura di Gorizia, provenendo dal Cpr di Gradisca. Per cercare di seminare gli agenti della Polizia, ha appiccato un incendio alle sterpaglie sul terreno – il rogo è stato poi domato dai Vigili del fuoco.

