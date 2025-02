Fuggono all’alt della Polizia, presi dopo inseguimento a Milano

agenzia

Hanno rischiato di travolgere un anziano in carrozzina

MILANO, 06 FEB – Due ventunenni italiani, con precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati arrestati ieri pomeriggio dopo essere fuggiti a un controllo della Polizia che li ha inseguiti per un paio di chilometri nella zona di Quarto Oggiaro, alla periferia di Milano. I due erano a bordo di una Panda in via Stephenson. All’alt della pattuglia hanno accelerato percorrendo alcune vie in contromano e rischiando di travolgere un anziano che una donna stava spingendo su una sedia a rotelle. Si sono poi trovati imbottigliati nel traffico e sono dovuti scendere dall’auto: uno è stato preso quasi subito, l’altro ha aperto la portiera di una vettura ferma, guidata da una donna e si è messo al posto del passeggero cercando di farla scendere. I poliziotti sono riusciti ad arrestarlo. Uno deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, l’altro, che ha cercato di impossessarsi della vettura della donna, anche di tentata rapina.

