Fumo in cabina dopo il decollo e l’aereo torna a Malpensa

agenzia

Nessuna conseguenza per i 203 passeggeri diretti a Fuerteventura

VARESE, 03 MAG – Il volo easyJet decollato questa mattina alle 7.53 da Malpensa con destinazione Fuerteventura è subito rientrato al Terminal 2 dell’aeroporto milanese a causa di un’emergenza. Subito dopo il decollo il comandante ha segnalato la presenza di fumo in cabina facendo ritorno all’hub. A bordo non ci sono state conseguenze per i 203 passeggeri dell’Airbus 321 Neo con matricole Oe-Isd. L’aereo è stato scortato in pista dai mezzi dei vigili del fuoco. I passeggeri sono stati sbarcati e l’aeromobile è stato sottoposto a una serie di controlli.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA