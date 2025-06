Fundres in Alto Adige nuovamente isolata dopo una frana

agenzia

Sono in corso i lavori per liberare e riaprire la strada

BOLZANO, 03 GIU – Fundres, località di 700 abitanti nella omonima valle laterale all’ingresso della val Pusteria, è nuovamente isolata per una frana. Domenica sera una prima colata di fango e sassi aveva bloccato la strada provinciale 153, dopo un forte temporale. Ieri la strada era stata temporaneamente riaperta, per poi essere di nuovo chiusa dopo nuovi temperali la scorsa notte. In mattinata, per un breve periodo, è stato istituito un senso unico alternato. Proseguono i lavori per liberare la strada e per la messa in sicurezza del pendio sovrastante.

