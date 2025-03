Funerale di Carmine Gallo, la figlia ‘più a testa alta che mai’

agenzia

'Tormentato da delusioni e complottismi'. Applausi dei colleghi

GARBAGNATE MILANESE (MILANO), 14 MAR – Tre lunghi applausi hanno accompagnato il feretro di Carmine Gallo, il Commissario capo della Polizia di Stato per trent’anni definito ‘un superpoliziotto’ e poi, una volta in pensione, a capo di un’azienda investigativa travolta dall’inchiesta ‘Equalize’ sullo spionaggio illegale, deceduto improvvisamente il 9 marzo scorso mentre si trovava agli arresti domiciliari. Le esequie si sono tenute nella parrocchia dei Santi Eusebio e Maccabei di Garbagnate, gremita di tanti amici ed ex colleghi. In un clima di grande ammirazione per un poliziotto al centro di casi importantissimi, di criminalità ordinaria e organizzata: dal sequestro di Cesare Casella a quello di Alessandra Sgarella, dall’omicidio di Maurizio Gucci al serial killer Michele Profeta, dal pentimento di Saverio Morabito alla strage di Duisburg. “Le tue imprese sono diventate leggenda per generazioni di poliziotti” ha detto un collega ricordandolo, in un clima di amarezza che ha permeato tutta la funzione, che vedeva in prima fila la moglie, il figlio, anch’egli poliziotto, e la figlia, con la sua divisa sulle spalle. “Hanno parlato in troppi cercando di farci abbassare la testa – ha detto proprio lei in un accoratissimo discorso – ma noi non l’abbiamo avuta mai più alta di così. Eri tormentato da complottismi e delusioni, e mentre tutti giocavano questo gioco tu te ne sei andato”. L’autopsia di Carmine Gallo ha confermato una morte naturale per infarto, anche se si attende ancora l’esito degli esami tossicologici ordinati dall’autorità giudiziaria. Il 19 marzo sarebbe comparso davanti al Tribunale del Riesame.

