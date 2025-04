Funerale ‘sceriffo’ Gentilini, corteo lungo la città

agenzia

Serrande negozi chiuse, tempio San Nicolò gremito

TREVISO, 29 APR – Serrande quasi tutte abbassate al passaggio del corteo, bandiere sui palazzi pubblici a mezz’asta – com’era stato recentemente per la morte di Papa Francesco – e dirette televisive per molte ore del pomeriggio. Treviso ha voluto marcare in questo modo il saluto al suo sindaco più radicato nell’immaginario popolare negli ultimi decenni, Giancarlo Gentilini, scomparso il 24 aprile all’età di 95 anni. Primo cittadino dal 1994 al 2003 e vice di Gian Paolo Gobbo per i successivi due mandati, lo “sceriffo”, come si era presto autodefinito, ha ricevuto ieri un primo omaggio nella cappella dell’obitorio dell’ospedale Ca’ Foncello, dove era stato ricoverato nei giorni scorsi. Sulla bara sono state deposte una sciarpa del Treviso Calcio e, in obliquo, la fascia tricolore di primo cittadino. Stamane, nella camera ardente Ca’ Sugana, c’era stato l’omaggio delle istituzioni e della politica, dai ministri Carlo Nordio e Matteo Salvini al presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, al vicesegretario federale della Lega, Alberto Stefani

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA