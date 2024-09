Fungaiola dispersa nel Piacentino, ricerche nei boschi

agenzia

Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco e Gdf con droni e elicottero

BOLOGNA, 15 SET – Ricerche sono in corso da ieri nella zona di Ottone, nel Piacentino, per una donna dispersa nei boschi. Si tratta di una 69enne che era con altre persone alla ricerca di funghi nella frazione nella frazione di Toveraia quando se ne sono perse le tracce. Le squadre della stazione Monte Alfeo del Soccorso Alpino, insieme ad altre forze dell’ordine e di soccorso, hanno proseguito le ricerche fino alle 4. I Vigili del fuoco hanno utilizzato droni in grado di individuare telefoni cellulari. Le attività sono riprese alle 7. Sta lavorando anche un elicottero della Guardia di Finanza decollato da Pisa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA