Fungaiolo aggredito e ferito da un orso in Trentino

agenzia

È accaduto questo pomeriggio nei boschi di Bleggio superiore

TRENTO, 19 OTT – Aggressione di un orso ad un uomo questo pomeriggio nei boschi di Bleggio superiore in Trentino. Un uomo che da solo stava andando a funghi, improvvisamente si è sentito aggredire alle spalle. Caduto a terra, l’orso si è rivolto verso di lui colpendolo ripetutamente con le zampe e ferendolo alla schiena e alle braccia prima di allontanarsi. L’uomo è tornato a piedi fino al paese più vicino da dove è stato dato l’allarme. I reperti genetici lasciati sui vestiti potranno serviranno all’identificazione del carnivoro al fine di procedere alla rimozione, come previsto dal Pacobace per gli orsi pericolosi, informa la Provincia.

