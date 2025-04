Funivia Faito: il vescovo, ‘cuore squarciato dalla sofferenza’

agenzia

La veglia pasquale celebrata a Castellammare da mons. Alfano

CASTELLAMMARE DI STABIA (NAPOLI), 20 APR – “Abbiamo provato questa sera a far diventare la nostra speranza più vera, più autentica. Abbiamo provato a stare accanto alle persone che soffrono, la via della croce è sempre impegnativa. Il cuore è squarciato da una sofferenza che tocca tutti”. Così l’arcivescovo di Sorrento-Castellammare di Stabia, mons. Francesco Alfano, nella veglia pasquale celebrata ieri sera nella città stabiese. Tanti i fedeli presenti, tra cui numerosi familiari e amici di Carmine Parlato, l’operatore di cabina morto nella sciagura della funivia del Faito. Carmine, originario di Vico Equense, viveva a Castellammare con la moglie e il figlio. “Siamo qui a nome di tutta la città. Quando il dolore si fa tragedia e ci tocca da vicino, frantumando ogni sogno di ripresa, ci mancano le parole. Sembra che un sogno sia svanito nel nulla. Non possiamo nascondere che ci sentiamo sconfitti, ma abbiamo elevato un grido di dolore che si fa speranza”, ha concluso Alfano rinnovando il messaggio già espresso nella Via Crucis di venerdì sera, durante la quale aveva deposto con il sindaco Luigi Vicinanza una corona di fiori all’esterno della stazione di partenza della funivia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA