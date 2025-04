Funivia Faito: lo zio di Janan, ‘individuare i responsabili’

agenzia

'Non ci sono parole per questo dolore,grazie ad autorità Italia'

CASTELLAMMARE DI STABIA (NAPOLI), 19 APR – “In questi casi non ci sono parole. Ringrazio le autorità italiane e auspico che siano individuate le responsabilità”. A parlare è Loei Arafat, lo zio della giovane farmacista arabo-israeliana Janan Suliman morta nell’incidente della funivia del Faito e del fratello Thabet, rimasto gravemente ferito e ricoverato all’ ospedale del Mare, a Napoli. Giunto nella serata di ieri in Italia l’uomo si è recato dapprima all’obitorio di Castellammare di Stabia e successivamente al commissariato di polizia. Loei Arafat, che ha studiato in Italia (si è laureato a Macerata nel 1997), dice di aver sentito i nipoti una settimana fa: “I loro genitori non sono venuti in Italia perché sono rimasti accanto agli altri figli”, spiega.

