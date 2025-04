Funivia Faito, nuovo sopralluogo nell’area del disastro

agenzia

Procura, consulente tecnico e investigatori proseguono il lavoro

NAPOLI, 28 APR – Nuovo sopralluogo della Procura di Torre Annunziata, con il consulente, i vigili del fuoco e la Polizia di Stato, oggi lungo la funivia che collega Castellammare di Stabia al monte Faito, dove lo scorso 17 aprile è precipitata una cabina causando quattro morti e un ferito. Il consulente nominato dagli inquirenti si è intrattenuto, secondo quanto si è appreso, sulla stazione del Faito, quella dove la cabina precipitata era quasi arrivata prima di tornare indietro, in direzione Castellammare, prima di cadere. Come la scorsa volta, utilizzati, dalla Polizia Scientifica, anche dei droni per videoregistrare le aree ispezionate.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA